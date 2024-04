Demain nous appartient du 10 avril : Camille a menti, Xavier soupçonné (résumé + vidéo épisode 1662 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 10 avril 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1662 de DNA – Xavier est soupçonné par la police ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, Camille avoue avoir menti et raconte l’altercation de son père avec Simon…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Publicité





Demain nous appartient du 10 avril 2024 – résumé de l’épisode 1662

Camille a partagé avec Manon ses soupçons concernant la possible implication de son père dans la chute de Simon. Elle raconte en détail à Martin l’incident survenu entre Xavier et Simon Leclerc quelques jours auparavant. Elle finit par raconter toute la vérité sur les événements de cette soirée. Elle n’a pas poussé Simon, elle venait de le quitter à cause de la pression de sa famille…

La famille Perraud / Meffre se trouve au centre d’un tumulte au commissariat. De son côté, Jessica se retrouve dans une situation délicate, partagée entre ses émotions et sa raison. Pendant ce temps, à la plage, Bruno fait une rencontre inattendue…

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Camille révèle à Maud que… (vidéo épisode du 12 avril)



Publicité





VIDÉO Demain nous appartient du 10 avril 2024 – les premières minutes de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.vv