Capital du 28 avril 2024 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

Capital du 28 avril 2024 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd’hui il a pour thème : « Services publics, santé, taxes : les régions sont-elles sacrifiées ? ».





Capital du 28 avril 2024 : sommaire et reportages de ce soir

Régions : moins de services locaux, plus d’impôts ?

Année après année, les Français constatent une diminution progressive de leurs services publics, tels que les gares, les gendarmeries, les écoles et les centres des impôts. À Ambazac (Haute-Vienne), les habitants sont confrontés à une hausse de 60 % des frais de ramassage des ordures, alors que la fréquence des collectes a été réduite de quatre fois. Cette situation suscite une vive indignation parmi les résidents. Les élus locaux, de leur côté, expriment également leur mécontentement. En effet, 63 % des maires pointent du doigt l’inaction du gouvernement. Face à la montée des prix, ils réclament davantage de soutien financier. Cependant, l’État vient d’annoncer de nouvelles coupes budgétaires, imposant ainsi des efforts supplémentaires aux collectivités locales, qui devront les répercuter sur les administrés.

Adieu médecins, soins et hôpitaux : notre santé est-elle sacrifiée en région ?

Tous les jeudis matin, à l’aéroport de Dijon, huit « Flying Doctors » prennent leur envol pour rejoindre l’hôpital de Nevers (Nièvre), avant de revenir le soir même. Ce service aérien médical représente l’une des solutions extrêmes adoptées dans les régions confrontées au problème des déserts médicaux. En première ligne de cette lutte se trouvent les communes rurales. Lorsque le dernier médecin du village déménage ou prend sa retraite, comment le remplacer ? Certains élus sont prêts à explorer toutes les options : création de maisons de santé, installation de cabines de téléconsultation dans les pharmacies, ou même mise en place d’un bus itinérant équipé avec un médecin à bord !



Déserts commerciaux : les supérettes à la reconquête des campagnes

Dans les zones rurales françaises, la disparition progressive des commerces de proximité pose un défi croissant. Hugo, épicier indépendant en Mayenne, consacre plus de 80 heures par semaine à son activité pour un salaire mensuel de seulement 1 000 euros. Pour attirer la clientèle, il mise sur la promotion de ses produits sur les réseaux sociaux et cherche sans relâche à offrir des prix compétitifs. De leur côté, Loïc et Laurence ont abandonné leurs emplois pour devenir franchisés Casino dans la région de Saint-Étienne (Loire). Ils ont investi 25 000 euros dans leur premier magasin Vival et ont pu se lancer sans rémunération grâce aux indemnités chômage. Cependant, leurs tarifs demeurent en moyenne 30 % plus élevés que ceux pratiqués dans les supermarchés.

Capital du 28 avril 2024, extrait vidéo

