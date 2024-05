Demain nous appartient spoiler : Aaron est jaloux de... (vidéo épisode du 15 mai)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Aaron va faire une crise de jalousie la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, une petite fête organisée par Victoire va attiser la jalousie du médecin…











En cause, le fait qu’elle ait décidé d’inviter Charles Julliard ! Aaron a surpris Charles avec Lisa la veille et il craint qu’il ne vienne pour la draguer… Aaron n’apprécie pas du tout Charles et n’hésite pas à le dire.

Et quand Victoire et Lisa précisent qu’elles trouvent Charles beau gosse, ça énerve encore plus Aaron…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1686 du 15 mai 2024 : Aaron jaloux de Charles !

