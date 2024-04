« Coup de foudre à Sand Dollar Cove » : votre téléfilm ce 3 avril sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Coup de foudre à Sand Dollar Cove » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 3 avril 2024 – Ce mercredi et comme tous les après-midis sur TF1, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Les secrets d’une nounou de star ».





A suivre dès 14h15, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Coup de foudre à Sand Dollar Cove » : l’histoire, le casting

En tant que responsable de projet spécialisée dans le secteur immobilier, Elli a été désignée par sa société pour superviser l’acquisition d’une propriété en bord de mer destinée à accueillir un complexe hôtelier. Brody, un résident local, s’assure que le charmant quai de la ville ne sera pas affecté par les travaux à venir.

Avec : Chad Michael Murray (Brody Bradshaw), Glynnis O’Connor (Nana), Aly Michalka (Elli Everson), Clare Bowen (Pam Johnson)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « L’amour entre deux pages ».

« L’amour entre deux pages » : l’histoire et le casting

Vanessa Sills, une journaliste basée à New York, décide de s’évader le temps d’un week-end dans l’Ouest en compagnie de son amie Amber. Lors de ce voyage, elle croise fortuitement Martin Clayborne, un célèbre auteur de romans policiers. Cet écrivain talentueux s’était retiré de la scène publique suite à une interview désastreuse qui avait terni son image. Pour Vanessa, c’est une opportunité en or. Elle voit en lui le sujet idéal pour un article qui pourrait lui ouvrir les portes du poste de rédactrice en chef. Malgré plusieurs refus initiaux, elle parvient finalement à toucher la corde sensible de Martin, qui accepte de lui accorder une interview. Les débuts sont tumultueux, mais au fil du temps passé ensemble, Vanessa apprend à connaître Martin et à l’apprécier.

Avec : Bethany Joy Lenz (Vanessa Sills), Brett Dalton (Martin Clayborne), Aleque Reid (Amber), Colleen Wheeler (Ruth)