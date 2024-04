Manon Azem : elle annonce son divorce avec un acteur de « Scènes de ménages » ! (VIDÉO)

Publicité





Manon Azem et Vinnie Dargaud, c’est fini ! L’actrice, actuellement à l’affiche de la série « Mercato » chaque jeudi soir sur TF1, a été mariée pendant 10 ans à l’acteur de la série d’M6 « Scènes de ménages ». Mais elle vient d’annoncer leur rupture.





« C’est fini. On était mariés. On a vécu dix ans, on a eu une très belle relation mais ça s’est terminé » a déclaré Manon Azem dans l’émission Confidences de Siham TV sur YouTube.







« Je n’en parle pas parce que c’est tellement ma life. [Les médias] ne le savent pas parce que je ne le dis pas. Je ne vais pas dire : ‘Au fait les gars, je ne suis plus avec mon gars’. Ça ne regarde personne d’autre que moi qui j’aime, pour qui mon cœur bat. Vivons heureux, vivons cachés. Moi, c’est mon mot d’ordre » a-t-elle expliqué.

VIDÉO Manon Azem annonce son divorce avec Vinnie Dargaud



