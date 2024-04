Danse avec les Stars du 19 avril : la demi-finale ce soir sur TF1, 2 couples éliminés (VIDÉO)

Publicité





Danse avec les Stars du 19 avril 2024, la demi-finale – Après les éliminations de Black M et James Danton la semaine dernière, place à la demi-finale de la saison 13 de « Danse avec les Stars ». Ce soir et alors que la finale aura lieu la semaine prochaine, deux couples devront quitter définitivement l’aventure !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.







Danse avec les Stars, présentation de la demi-finale

Cette semaine, les stars encore en lice s’affrontent pour décrocher une place en finale ! Ils sont encore 5 en compétition pour seulement 3 finalistes ! Et ce soir, une nouvelle épreuve les attend : la danse improvisée. Chaque couple devra improviser une danse au dernier moment.

Et à l’issue de cette soirée, deux couples quitteront la compétition aux portes de la grande finale.

Danse avec les Stars, les couples encore en compétition

– Nico Capone et Inès Vandamme

– Roman Doduik et Ana Riera

– Natasha St Pier et Anthony Colette

– Inès Reg et Christophe Licata

– Keiona et Maxime Dereymez



VIDÉO Danse avec les Stars du 19 avril 2024, la bande-annonce