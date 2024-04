Danse avec les Stars du 5 avril : la bataille des juges ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (VIDÉO)

Publicité





Danse avec les Stars du 5 avril 2024, le prime 7 – Après l’élimination de Cristina Cordula et Jordan Mouillerac la semaine dernière, place au prime 7 de la saison 13 de « Danse avec les Stars ». Ce soir, un cinquième couple quittera définitivement l’aventure !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.







Publicité





Danse avec les Stars, présentation du prime 7

Ce soir, c’est la grande bataille des juges ! 4 Juges, 4 Equipes : Chaque juge disposera d’une équipe de 2 couples et devra réaliser une chorégraphie avec chacun d’entre eux. Les notes des couples de chaque équipe s’additionneront, et l’équipe qui obtiendra le plus de points l’emportera, et se qualifiera pour le prochain prime !

Qui remportera la Bataille des Juges ?

Danse avec les Stars, les équipes des juges avec les célébrités et danseurs encore en compétition

L’équipe de Chris Marques : Nico Capone et Inès Vandamme, et Roman Doduik et Ana Riera

L’équipe de Jean-Marc Généreux : Adeline Toniutti et Adrien Cabi, et Natasha St Pier et Anthony Colette

L’équipe de Mel Charlot : Inès Reg et Christophe Licata, et Black M et Elsa bois

L’équipe de Fauve Hautot : James Denton et Candice Pascal, et Keiona et Maxime Dereymez



Publicité





VIDÉO Danse avec les Stars du 5 avril 2024, la bande-annonce