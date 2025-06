Publicité





Reportages découverte du 29 juin 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Reportages découverte » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Reportages découverte du 29 juin 2025 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Ferias, Fest-Noz c’est la fête au village » (inédit)

On les nomme fest-noz, férias, kermesses, fêtes votives ou fêtes patronales… Ces célébrations, liées à un saint local, à une spécialité gastronomique, aux vendanges ou simplement à l’histoire d’un village, sont des rendez-vous à taille humaine où règnent convivialité et proximité. Elles offrent aux familles l’occasion de se retrouver, de partager des souvenirs de vacances chez les grands-parents… Véritables moments intergénérationnels, les fêtes de village s’inscrivent profondément dans nos traditions et notre patrimoine local.

A 14h50 « Le business des souvenirs de vacances » (rediffusion)



C’est un marché qui pèse plusieurs milliards d’euros. Avant de repartir de leurs lieux de vacances, les Français font presque systématiquement un détour par les boutiques ou les marchés pour rapporter un souvenir, avec un budget moyen de 30 euros. Une véritable aubaine pour certains commerçants… mais attention aux pièges ! Le secteur regorge de tromperies, et les arnaques sur la qualité ou l’origine des produits sont fréquentes.