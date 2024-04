Demain nous appartient du 12 avril : la police a un nouveau suspect (résumé + vidéo épisode 1664 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 12 avril 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1664 de DNA – L’enquête va prendre un nouveau tournant ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, Dorian est suspecté d’avoir poussé Simon Leclerc !

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 12 avril 2024 – résumé de l’épisode 1664

Dorian est le nouveau suspect de la police de Sète dans l’affaire sur l’agression de Simon Leclerc. Martin se rend chez Raphaëlle pour interroger Camille et Maud. Maud assure qu’elle ne l’avait pas invité et aucune des deux ne l’a aperçu pendant la fête… Camille est sous le choc d’apprendre que Dorian s’était disputé avec Simon, elle ne comprend pas… Et Martin leur explique que Dorian est injoignable !

La journée de Georges est bouleversée entre son engouement et une invitation surprise. De son côté, Jessica croit fermement que les émotions du cœur dépassent parfois la logique rationnelle…

VIDÉO Demain nous appartient du 12 avril 2024 – les premières minutes de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.