Danse avec les Stars : Anthony Colette absent ce soir ? Natasha St-Pier dans la tourmente

Publicité





Mauvaise nouvelle pour Natasha St-Pier et Anthony Colette à quelques heures du quart de finale de « Danse avec les Stars ». En effet, Anthony Colette souffre de problèmes de dos et pourrait être absent ce soir, remplacé à la dernière minute par un autre danseur !





« Je vais peut-être devoir remplacer des choses dans ma chorégraphie pour demain ou me faire remplacer pour les portés par un autre danseur. Je suis dégoûté, surtout pour Natasha, mais c’est comme ça » a déclaré Anthony Colette sur le réseau social Instagram jeudi soir.







Publicité





« Les semaines sont de plus en plus difficiles, vous vous en doutez. Est-ce que vous vous souvenez de mon lumbago que je traîne depuis presque le début de cette saison de DALS ? Bah dites-vous qu’aujourd’hui en répétition sur le plateau durant un porté avec Natasha, mon dos m’a fait violence fort fort fort et j’ai dû arrêter de danser » a-t-il expliqué.

Anthony pourrait ainsi devoir se faire remplacer par un autre danseur pour le prime de « Danse avec les Stars » de ce soir. Un coup dur pour Natasha St-Pier, qui va devoir se faire à un autre partenaire en seulement quelques heures !



Publicité





Rendez-vous ce soir à partir de 21h10 sur TF1 pour découvrir si Anthony Colette sera en mesure de danser. Rappelons que depuis le clash avec Inès Reg, le danseur est le seul à refuser de se lever après les prestations de l’humoriste.