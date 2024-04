Demain nous appartient du 22 avril : Charles et Jessica au commissariat (résumé + vidéo épisode 1670 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 22 avril 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1670 de DNA – Jessica a évité le pire dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, la jeune femme a réussi à sauver sa collection dans l’incendie et ce soir, elle raconte tout à la police avec Charles…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 22 avril 2024 – résumé de l’épisode 1670

Charles et Jessica sont face à Karim au commissariat. Jessica raconte comment elle est retournée dans les flammes pour sauver sa collection. De son côté, Charles explique avoir été comme pétrifié… Il n’a rien fait et a laissé Jessica seule dans l’incendie ! Karim cherche toujours qui est derrière tout ça, il pense que c’est la même personne qui est derrière la vidéo et tout le reste.

Christelle aggrave la situation entre Charles et Jessica. Pendant ce temps là, Simon décide de parler à Raphaëlle et Xavier… Il leur explique qu’il aime sincèrement Camille. Et François prépare une surprise…

VIDÉO Demain nous appartient du 22 avril 2024 – extrait de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.



Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.