Plus Belle La Vie du 22 avril 2024 : Betty provoque Kilian et Thomas (résumé + extrait vidéo épisode 76 en avance)

Plus belle la vie du 22 avril 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 76 de PBLV – La police arrête enfin les trafiquants aujourd'hui dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ».

« Plus belle la vie, encore plus belle » du 22 avril 2024 – résumé de l’épisode 76

Kilian approche Betty, qui exprime sa joie de le voir. Elle lui confie que son message l’a profondément touchée et lui a fait prendre conscience de ses erreurs. Alors que Kilian aborde le sujet du divorce, Betty exprime son désir de rester sa femme. Kilian, perplexe, lui fait remarquer l’absurdité de cette idée. Mais Betty admet que la décision de le quitter a été une grave erreur. Malgré cela, Kilian insiste sur le fait que leur relation est terminée et qu’ils doivent avancer chacun de leur côté. Convaincue que Kilian éprouve encore des sentiments pour elle, Betty refuse d’accepter cette réalité. Finalement, Kilian décide de partir, frustré, et donne un coup dans la porte en s’en allant.

Pendant ce temps, au Mistral, Djawad fait son retour et cherche des explications auprès d’Aya, qui a annulé leur rencontre avec son petit ami. Aya n’a pas envie d’en parler… De son côté, Betty discute avec Jules de sa situation avec Kilian, mais celui-ci ne comprend pas pourquoi elle s’accroche. Apolline les entend parler de divorce et offre son aide à Betty, lui rappelant qu’elle a des droits en tant que femme de Kilian…

Eric montre un local à Luna et Blanche, qu’il envisage pour leur association. Luna est charmée par l’endroit, mais Blanche se montre plus réservée.



Ophélie accueille Mattéo chez elle, mais celui-ci doit partir rapidement pour réviser. Ophélie lui propose d’inviter ses amis chez elle pour réviser ensemble. Mais face à Steve et Nisma, Ophélie réalise qu’elle est en total décalage avec eux… Mattéo tente de la rassurer.

Djawad débarque au bar du Mistral et Thomas l’informe que c’est avec son petit frère qu’Aya est en couple… Djawad ne se réjouit pas, Kilian est le patron d’Aya et il est marié. Betty débarque pile à ce moment là… Elle dit à Thomas et Kilian que le bar lui appartient en partie !

