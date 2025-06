Emmanuel Moire sur le départ de « Demain nous appartient » ? Réponse !

Publicité





Depuis quelques semaines, l’intrigue de Demain nous appartient tient en haleine les téléspectateurs, notamment autour du personnage de François Lehaut, incarné par Emmanuel Moire. Entre la trahison de sa compagne Soizic, qui l’a trompé avec son meilleur ami Martial, et la mort mystérieuse de ce dernier, François traverse une période plus que chaotique. De quoi alimenter les rumeurs sur un possible départ du chanteur-acteur de la série phare de TF1.











Publicité





A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Soizic prête à avouer le meurtre de Martial ? (vidéo épisode du 2 juillet)

Ces interrogations se sont intensifiées avec l’annonce du retour d’Emmanuel Moire sur les planches : l’artiste reprendra prochainement son rôle dans la comédie musicale Le Roi Soleil, le spectacle culte qui l’a révélé au grand public. Une information qui a immédiatement semé le doute chez les fans : l’emploi du temps de la star serait-il compatible avec un tournage quotidien aussi exigeant ?

Rassurez-vous : Emmanuel Moire a lui-même tenu à mettre les choses au clair dans une interview accordée au Parisien. « Il a fallu adapter mon calendrier des prochains mois, mais tout va bien s’enchaîner. Je suis chanceux et épanoui », a-t-il assuré, coupant court aux rumeurs de départ.



Publicité





Il faudra donc s’attendre à voir François Lehaut continuer à affronter les épreuves – et peut-être même de nouveaux rebondissements – sur les écrans. Si le personnage est en pleine tourmente, l’acteur, lui, se dit « comblé » par cette double actualité artistique. Un emploi du temps chargé, certes, mais qui ne remet pas en cause sa présence dans la série.

En somme, les fans peuvent souffler : Emmanuel Moire n’est pas prêt de quitter « Demain nous appartient ». Quant à François, le ciel pourrait rester orageux encore quelque temps…