Demain nous appartient spoiler : la grosse gaffe de Rayane face à Karim et Agnès (vidéo épisode du 17 avril)

Demain nous appartient spoiler – Karim semble avoir un petit coup de coeur pour Agnès Prado dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, l’oncle de Rayane a flashé sur la prof de physiques… Et dans quelques jours, il se lance et l’invite à boire un verre ! Mais une grosse gaffe de Rayane va tout gâcher…











Au Spoon, Agnès Prado présente ses excuses à Karim au sujet de leur altercation la veille au commissariat. On lui a crevé les quatre pneus de sa voiture et elle accusait Bruno Paoletti. Agnès reconnait s’être emportée un peu vite et Karim s’excuse lui aussi pour son comportement quand elle l’avait convoqué avec Rayane. Karim et Agnès ont un grand sourire, Karim en profite pour lui proposer un verre… Agnès accepte et va chercher ses affaires quand Rayane débarque…

Sans savoir que sa prof est juste derrière lui et qu’elle entend tout, Rayane se moque d’elle et parle à Karim du sms qu’il lui a envoyé pour lui parler des pneus crevés… Agnès a tout entendu, Karim est dépité et Rayane sous le choc ! Elle quitte le Spoon…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1667 du 17 avril 2024 : l’énorme gaffe de Rayane

