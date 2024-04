Enquête Exclusive du 14 avril : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Enquête Exclusive du 14 avril 2024, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il a pour thème « Routes, ponts, infrastructures : l’Amérique qui tombe en ruine ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur 6Play.







Publicité





Enquête Exclusive du 14 avril 2024 : votre émission en résumé

Les autoroutes s’effondrent, le métro de New York est menacé par les inondations, et les déraillements de trains se multiplient : voilà la réalité alarmante des infrastructures de la première puissance mondiale aujourd’hui. Elles se dégradent progressivement, avec chaque mois apportant son lot d’accidents spectaculaires en une des médias. Les conséquences des choix politiques des dernières décennies, marqués par le manque d’entretien et la privatisation, se font sentir de manière coûteuse. Ces détériorations massives mettent en péril non seulement la toute-puissance des États-Unis, mais aussi la sécurité et le bien-être des Américains. Le président Joe Biden a alloué 1 200 milliards de dollars pour un vaste plan de rénovation, mais cela sera-t-il suffisant ? Cette enquête révèle les défis auxquels est confronté un géant fragilisé qui lutte pour éviter l’effondrement.

À Jackson, Mississippi, des milliers de résidents ne peuvent plus utiliser l’eau du robinet ni cuisiner en raison des pannes dans les usines de traitement et les canalisations de la ville. Face à cette urgence, l’État est contraint de mobiliser l’armée pour distribuer de l’eau potable pendant des semaines. En Pennsylvanie, notre enquête met en lumière la situation désastreuse des ponts. À New York, le métro est régulièrement perturbé par des inondations, rendant les voies totalement impraticables lors de fortes tempêtes ou de ruptures de canalisation. Ailleurs, c’est la fiabilité du réseau électrique qui est mise en cause, comme en témoigne l’incendie dévastateur à Hawaï, ayant entraîné la destruction d’une ville entière et la perte de 100 vies humaines, résultat d’une négligence généralisée pendant des décennies.



Publicité





« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.