Demain nous appartient spoiler : Manon recadre Nordine qui… (vidéo épisode du 17 avril)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – On peut dire que Nordine et Manon sont très loin d’une réconciliation dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Nordine va faire un pas vers Manon mais elle va l’envoyer balader sans ménagement !











Publicité





Au commissariat, Nordine vient voir si Manon va bien et lui parle de Dorian… Il essaie de bien faire mais se montre maladroit. Manon le prend mal, elle pense que Nordine compare ce qu’il a fait avec sa mère et l’affaire qui touche le cousin de Manon. Elle rappelle à Nordine qu’elle n’a jamais essayé de couvrir Dorian et qu’elle ne s’en ait pas prise à ses collègues, contrairement à lui.

Manon assure à Nordine qu’elle ne s’excusera jamais d’avoir fait son travail avec Myriam !

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : la police arrête Lilou, soupçonnée de… (vidéo épisode du 17 avril)



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1667 du 17 avril 2024 : Manon et Nordine, le clash

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.