Ici tout commence spoilers : le secret de Teyssier, une compétition, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 15 au 19 avril 2024)

Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 15 au 19 avril 2024 – En ce début de week-end, vous voulez savoir ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Alors, c’est le moment ! En effet, comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut vous dire que le secret de Teyssier va être au coeur de l’intrigue.







Le chef a un beau projet : il veut acheter le Bleupré et en fait un lieu d’apprentissage en hôtellerie. Il veut qu’Anaïs prenne la tête du restaurant du Bleupré et pour la garder à ses côtés, il la met dans la confidence. Mais quand le secret de Teyssier est dévoilé, une compétition s’instaure et Anaïs n’est pas la seule à vouloir la place…

Kelly se prépare pour la Coupe de France de cuisine mais elle apprend qu’Ambre lui fait faux bond… Avec Gaëtan, Solal se bat contre l’orthorexie. Et pour Jérémy, Sabine et Elias, il est déjà l’heure du départ. Ils rentrent en Australie, Clotilde et Joachim ont le coeur lourd.



Quant à Stanislas, ressentirait-il quelque chose pour Laetitia ?

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 15 au 19 avril 2024

Lundi 15 avril 2024 (épisode 904) : A L’institut, la collaboration entre Meyer et Anaïs tourne court. De son côté, Hortense est amoureuse et c’est contagieux ! Joachim découvre qu’être père, c’est loin d’être du gâteau !

Mardi 16 avril 2024 (épisode 905) : A L’institut, Anaïs a bien du mal à garder le secret de Teyssier… Joachim trouve un moyen de contrer les quatre cents coups d’Elias… Grâce à Gaëtan, Solal se découvre une passion pour les mandarines.

Mercredi 17 avril 2024 (épisode 906) : A cause du Bleupré, Teyssier fait polémique. Après avoir vaincu l’orthorexie, Solal combat le célibat ! A l’approche de la Coupe de France, Kelly est dans les starting-blocks.

Jeudi 18 avril 2024 (épisode 907) : A L’institut, Anaïs découvre que le Bleupré, ce n’est pas gagné… Au Double A, c’est soirée mimes pour Laëtitia ! De son côté, Malik démasque une admiratrice inattendue…

Vendredi 19 avril 2024 (épisode 908) : Pour devenir cheffe du Bleupré, Anaïs se confronte à un adversaire de taille. Au Double A, Stanislas se montre mystérieux avec Laëtitia… Pour séduire Billie, Tom se transforme en Père Noël.

