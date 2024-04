50mn Inside du 13 avril : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50mn Inside du 13 avril 2024, sommaire et reportages – Ce samedi et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1







50mn Inside du 13 avril 2024, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

🎠 En Coulisses – Le parc vendéen à la conquête du monde

Le Puy du Fou, des shows grandioses et un savoir-faire qui s’exporte bien au delà du parc vendéen. De l’Espagne à Shanghaï, comment parvient-il à conquérir le monde ?

👩 Le Portrait – Nicoletta



🎬 La Story – « Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu ? » les secrets de la comédie phénomène

10 ans déjà, retour sur les secrets d’une comédie dont personne n’avait prédit le succès.

50mn Inside du 13 avril 2024, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🏨 Dans le Secret – Ils rêvent de travailler dans un palace

Ils ont intégré la plus ancienne et réputée école hôtelière du monde. Rentrée des classes, premier stage, premier emploi, suivez-les dans leur quotidien hors norme.

🇪🇸 Le Doc – Cadaquès, ces Français qui font revivre la Costa Brava

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.