Demain nous appartient spoiler : Martin et Raphaëlle pris au piège... (vidéo épisode du 18 avril)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Raphaëlle s’est braquée et ne parle plus à Martin depuis l’affaire Simon Leclerc dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Mais alors que Simons s’est réveillé et que l’on sait que c’est Dorian le coupable, Nordine refuse de laisser Martin et Raphaëlle séparés par cette histoire…





Dans quelques jours, Nordine va monter un plan afin que son père et Raphaëlle se parlent et se réconcilient !







Publicité





Il fait venir Raphaëlle au commissariat en prétextant un tag de Maude au lycée… Il l’emmène en salle d’interrogatoire et y fait ensuite venir son père… Une fois Raphaëlle et Martin ensemble dans la pièce, Nordine ferme la porte à clé !

Il les enferme afin qu’ils puissent s’expliquer. Est-ce que la stratégie de Nordine va fonctionner et les réunir ?



Publicité





A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Charles annonce à Jessica que… (vidéo épisode du 18 avril)

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1668 du 18 avril 2024 : Nordine piège Martin et Raphaëlle

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.