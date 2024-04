« Mariés au premier regard » : qu’a vécu Marie avec le témoin de Jérémy ? Réponse !

Publicité





Alors que le cinquième épisode de la saison 8 de « Mariés au premier regard » était diffusé ce lundi soir sur M6, le mariage de Marie et Jérémy était marqué par un gros rebondissement.





En effet, alors que Marie et Jérémy, compatibles à 82%, se sont mariés à Gibraltar, il se trouve que Marie connait bien le témoin de Jérémy… Mais qu’ont-ils vécu tous les deux ? On a déjà la réponse !







Dans l’épisode 6 qui vous attend lundi prochain sur M6, vous allez découvrir que Marie a vécu une histoire avec le témoin et ami de Jérémy ! Elle avoue à son mari qu’elle connait bien Thibault… Jérémy se met alors à douter, d’autant que Marie ne lui en dit pas plus.

Plus tard pendant le repas de mariage, Thibault vient parle à Marie. Ils se sont croisés lors de plusieurs soirées mais il n’y aucune gêne et Jérémy est rassuré. Il comprend qu’il ne s’est rien passé de marquant entre eux. Et Marie a un véritable coup de coeur pour Jérémy !



Vous découvrirez ensuite deux nouveaux célibataires et assisterez aux préparatifs du mariage de Ludivine et Raphaël. Mais pour en savoir plus, rendez-vous le lundi 22 avril pour suivre l’épisode 6 de « Mariés au premier regard » !