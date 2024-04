Demain nous appartient spoiler : Maud passe aux aveux, Martin choqué... (vidéo épisode du 10 avril)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Maud va finalement passer aux aveux dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, elle se rend au commissariat pour expliquer à Martin que c’est elle qui a poussé Simon !











Quelques heures plus tôt, Camille s’est accusée. Elle a expliqué à la police s’être disputée avec Simon, qui voulait la quitter, et elle l’aurait poussé du haut du balcon… Mais Maud assure à la police que c’est faux ! Elle raconte sa violente dispute avec Simon alors qu’elle avait trop bu. Elle ne se souvient pas de tout mais est convaincue que c’est elle qui a poussé Simon, et non pas Camille.

Martin propose à Aurore d’organiser une reconstitution pour y avoir plus clair…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1662 du 10 avril 2024 : les aveux de Maud

