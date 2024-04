Demain nous appartient spoiler : Simon entre la vie et la mort, que s’est-il passé ? (vidéo épisode du 9 avril)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Simon va être hospitalisé d’urgence dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Simon va être poussé du haut d’un balcon chez les Perraud !











A l’hôpital, Aaron est fou d’inquiétude pour son frère. Il explique à Lisa que Simon a cinq côtes cassées et un traumatisme crânien avec contusions cérébrales, et une accumulation de sang près des poumons ! Son pronostic vital est engagé, Aaron est bouleversé et ne comprend pas ce que Simon faisait à cette fête d’adolescents…

Aaron n’est pas au courant de la liaison entre Simon et Camille, et encore moins de la violente dispute qu’il a eu avec Maud juste avant son agression… Aaron craint que son frère se soit mis dans embrouille, il pense que ce n’est pas un accident !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1661 du 9 avril 2024 : Simon dans un état critique

