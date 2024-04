Doc du 24 avril 2024 : vos épisodes ce soir sur TF1 (saison 3)

Publicité





Doc du 24 avril 2024 – Ce soir à la télé, TF1 poursuit la diffusion de la saison 3 inédite de la série médicale « Doc ». Au programme aujourd'hui, deux nouveaux épisodes inédits.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo et replay sur MYTF1.







Doc du 24 avril 2024 : vos épisodes de ce soir

Episode 11 « Le vrai du faux » : La fille de Diana Novelli est hospitalisée pour une bosse à la jambe, mais les examens révèlent rapidement une thrombose veineuse profonde. Des mensonges s’entremêlent, éveillant l’intuition d’Andrea sur un secret que la jeune femme cache. Cette intuition lui permet de la libérer d’une relation toxique avec un homme violent. Pendant ce temps, la colère d’Andrea envers Agnès grandit, se sentant trahi par ses mensonges persistants. Sans espoir de retrouver sa mémoire, sa vie semble dépourvue de sens. Julia part pour Rome pour rencontrer ses futurs collègues tout en collectant des données sur la consommation de benzodiazépines dans les établissements de soins. Le père de Frédéric fait une apparition surprise et lui soumet à un test dans sa clinique.

Episode 12 « Tremblement de terre » : Marjorie est sur le point d’accoucher lorsque, par chance, Andrea se trouve à ses côtés au moment où untremblement de terre secoue la ville, les piégeant dans un ascenseur entre deux étages. Dépourvu d’équipement et de matériel, mais fort de son intuition et de son sens de l’observation, il réalise rapidement que leur vie est en danger imminent, et il doit agir vite pour sauver à la fois celle de Marjorie et de son enfant. Pendant ce temps, Ricardo est perplexe face à l’état de santé d’une patiente qui ne montre aucun signe d’amélioration malgré les traitements. Sur une intuition, il décide de la transférer en salle d’opération pour prévenir une éventuelle hémorragie interne qui pourrait lui être fatale. Frédéric se retrouve seul avec une patiente en train de faire un choc allergique à un anesthésiant, et il doit improviser une trachéotomie en l’absence de Damien, retenu aux urgences. Lin, quant à elle, se précipite pour rejoindre sa famille après le séisme, mais ses parents lui refusent l’entrée. Suite à l’épreuve du tremblement de terre, Julia et Andrea se rapprochent, confrontés à la peur de ne jamais se revoir.



Doc saison 3, rappel de la présentation

La troisième saison inédite de « DOC » débute en plongeant à nouveau dans le passé du Docteur Andréa Fanti. Peu après le décès de son fils Mathias, Agnès, son épouse, découvre qu’elle est atteinte d’une maladie liée à l’amiante. Dans le présent, Andréa s’acclimate à son nouveau rôle de chef du service interne, malgré les défis imposés par une nouvelle directrice administrative. Le médecin tente également de récupérer ses souvenirs perdus à la suite d’un traumatisme crânien, grâce à un traitement novateur. Pendant ce temps, Agnès accepte finalement le poste de directrice de l’hôpital, et Julia, de son côté, met de l’ordre dans sa vie sentimentale.

« Doc » revient ce soir dès 21h10 sur TF1.