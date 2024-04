« Disparition inquiétante » du 24 avril : histoire et interprètes de l’épisode « Peur sur le campus »

Publicité





« Disparition inquiétante » du 24 avril 2024 – Ce soir sur France 2, nouvel épisode de votre série « Disparition inquiétante ». Il s'agit d'un inédit intitulé « Peur sur le campus ».





A découvrir dès 21h10 sur France mais aussi en avant-première puis replay sur France.TV.







« Disparition inquiétante » du 24 avril 2024 : histoire de l’épisode « Peur sur le campus »

Sur le campus de l’université de Lyon, l’agitation règne alors que Clémentine Roussin, une étudiante de 21 ans en troisième année, a disparu. L’enquête est désormais entre les mains de la commissaire Julie Sanchez, récemment arrivée à Lyon pour suivre sa fille Oriana, âgée de 18 ans, qui commence sa première année universitaire. Pour Oriana, partager un appartement avec sa mère est un véritable cauchemar. Quant à Julie, son implication dans cette affaire est double : en tant que mère, elle se doit de veiller à la sécurité de sa fille et de toutes les jeunes femmes sur le campus, tandis qu’en tant que policière, sa mission est de retrouver la disparue, même si cela signifie travailler avec Patrice, un collègue peu motivé et peu enclin à comprendre la dynamique de la jeunesse et du milieu universitaire.

Interprètes et personnages

Dans les rôles principaux : Claudia Tagbo (Julie Sanchez), Bruno Solo (Patrice Manzetti), Julien Boisselier (Marc De Brancy), Natalia Dontcheva (Béatrice Bonnot), Pénélope Rose (Clémentine Roussin), Aaliyah Lexilus (Oriana Sanchez), Noé Besin (Léo Brunetti), Véronique Kapoïan (la procureure)



