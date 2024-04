Ici tout commence du 16 avril : Anaïs inquiète en découvrant... (résumé + vidéo épisode 905 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 16 avril 2024, résumé et vidéo extrait épisode 905 – Anaïs est enthousiaste à l’idée de devenir la cheffe du Bleupré ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». Mais Teyssier lui apprend que les soeurs Armand ne sont pas au courant de son projet et ça l’inquiète…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Publicité





Ici tout commence du 16 avril 2024 – résumé de l’épisode 905

Anais et Emmanuel s’amusent à imaginer la carte du nouvel hôtel d’application, le Bleupré. Anaïs remercie Teyssier de lui faire confiance, loin d’imaginer que c’est lui qui a fait en sorte que la cheffe Meyer ne veule plus d’elle… Mais Anaïs s’inquiète quand Teyssier lui confie que Rose et Clotilde Armand ne sont pas au courant. Elle craint qu’elles refusent le projet et que ça tombe à l’eau ! Mais Emmanuel lui assure qu’il saura se montrer convaincant.

Pendant ce temps là, Joachim trouve le moyen de gérer Elias… De son côté, grâce à Gaëtan, Solal développe un amour inattendu pour les mandarines.



Publicité





A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Stanislas amoureux ! Il fait une confidence choc (vidéo épisode du 18 avril)

Ici tout commence du 16 avril 2024 – extrait vidéo

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de myTF1