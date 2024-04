Plus Belle La Vie du 16 avril 2024 : Samuel prend de gros risques (résumé + extrait vidéo épisode 72 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 16 avril 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 72 de PBLV

Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 16 avril 2024 – résumé de l’épisode 72

Patrick et Jean-Paul ont découvert que Yannick a été renvoyé de l’armée pour trafic d’amphétamines. Morgane se joint à eux et confirme qu’Yannick avait un alibi le jour où Louise est décédée, donc il ne peut pas être celui qui s’est fait passer pour son père à l’hôpital…

À la salle de boxe, Méline essaie de réparer les dégâts après l’erreur de Samuel la veille. Grâce à l’arrivée de Joseph Pasquier, le père d’Alex, Samuel est réintégré !

Au Mistral, Kilian annonce à Aya qu’il a décidé de divorcer de Betty et qu’il a retiré son alliance. Il l’invite à passer la soirée avec lui et prépare un pique-nique en bord de mer. La camionnette de Kilian crève en chemin… Ils décident de quand même profiter et passent un beau moment de complicité.



Apolline réussit à convaincre la directrice de la crèche de témoigner contre les dirigeants. Elle annonce à la bonne nouvelle à Barbara, qui de son côté a convaincu plusieurs familles. Mais Apolline ment à Barbara en disant travailler pour le cabinet Kepler… Apolline retourne voir Ulysse avec son dossier, mais il lui rappelle qu’il ne l’a jamais embauchée et n’a pas le temps pour son dossier. Apolline décide alors d’aller démarché un autre cabinet d’avocats…

Yannick force Samuel à monter dans sa voiture sans révéler leur destination. Il casse le téléphone de Samuel et récupère une seringue dans le coffre, contraignant Samuel à accepter de se faire injecter quelque chose contre son gré…

VIDÉO Plus belle la vie du 16 avril 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.