Secret Story du 29 avril 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Secret Story, résumé de la quotidienne du lundi 29 avril 2024 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2024. Retour sur le week-end des habitants dans la maison des secrets !





Alors que Perrine cherche les pièces, les habitants découvrent des jeux. Uno, raquettes, etc… Mais Perrine se fait griller avec une pièce. Résultat, tout le monde cherche les pièces ! Ça se complique sérieusement pour Maxence et Perrine.







Alexis est sur la piste de Léo et Maxime, il pense qu’ils sont en couple ! Ils jouent le jeu afin de le berner. Et ça marche, Alexis va déclencher l’alarme des secrets. Il tombe dans le panneau et buzze qu’ils sont en couple.

La fausse Voix réunit tous les habitants pour leur annoncer que la chasse au secret commun est terminé. Ils vont pouvoir le découvrir ! La Voix annonce que Zoé, Maxence, Léo et Lou l’avaient découvert. La vraie Voix parle ensuite et annonce avoir toujours été là ! Les murs de séparation disparaissent et les deux maisons sont réunies en une seule grande maison !



Maxence et Perrine partent à la recherche des pièces dans la nouvelle partie de maison mais ils ne sont pas les seuls sur le coup.

C’est l’heure de la révélation du secret de Charlène et Francesca suite au buzz de Lou. Francesca et Charlène avouent et Francesca rappelle que dès le premier soir Lou les a reconnues car elle les suit sur les réseaux sociaux. Charlène est en larmes en révélant leur secret. La Voix annonce à Lou qu’elle remporte les 20.000 euros des deux cagnottes !

La Voix réunit de nouveau les habitants dans le salon. La zone de jeu va réouvrir ses portes. Il explique que chaque semaine ils participeront à un jeu capital : le gagnant deviendra le maitre de la maison, il sera immunisé et désignera le 3ème nominé de la semaine !

Place au jeu. Il s’agit de cartes à tirer par paires. Ulysse est le premier éliminé. Charlène est éliminée à son tour, suivie de Cameron, Lou, Zoé, Francesca, Perrine, Maxime, Justine, Kelyan, Maxence, Alexis, et Léo. Cassandra est la gagnante, elle devient la première Maîtresse du Jeu de la maison ! Elle est immunisée et choisira le 3ème nominé mercredi.

Après le jeu, ça parle. Lou remarque que Zoé l’a éliminée pendant le jeu… Et Maxime tente de se rapprocher de Cassandra, qui n’est pas dupe.

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 29 avril

Rendez-vous demain à 17h30 pour la prochaine quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.