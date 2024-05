C dans l’air du 16 mai 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 16 mai 2024, invités et sommaire – Ce jeudi soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 16 mai 2024 : le sommaire

⬛ Olivier Esteves, expert en études du monde anglophone ainsi que des questions d’ethnicité et d’immigration en tant que professeur des universités, sera face à Axel de Tarlé. Il est également co-auteur, avec Alice Picard et Julien Talpin, de « La France, tu l’aimes mais tu la quittes », édité par le Seuil. Leur livre explore les motivations derrière les départs de certains individus de France, notamment dans un contexte où le pays compte le plus grand nombre de musulmans en Europe.

Basée sur une enquête sociologique approfondie, leur étude révèle diverses raisons pour ces départs. Une grande partie des répondants (71%) cite le désir de moins faire face au racisme et aux discriminations, ainsi que celui de pratiquer leur religion en toute sérénité (64%). De plus, près de la moitié des jeunes diplômés interrogés (41%) expriment le souhait de progresser professionnellement, mais se heurtent aux barrières discriminatoires dans le marché de l’emploi. Cette enquête s’appuie sur un échantillon de plus de 1000 personnes et sur 140 entretiens approfondis, mettant en lumière les conséquences néfastes de l’islamophobie qui, selon les observations, semble être une particularité française.

Au cours de l’émission, Olivier Esteves reviendra sur les résultats et les implications de cette enquête sociologique.

⬛ Nouméa : émeutes, pillages…une situation hors de contrôle ?

Comment rétablir le calme en Nouvelle-Calédonie ? La décision de Paris d’envoyer l’armée et de déclarer l’état d’urgence témoigne de la gravité de la situation. Une réunion de crise s’est tenue ce matin à l’Élysée, conduisant le chef de l’État à annuler son déplacement pour l’inauguration de l’EPR de Flamanville, privilégiant une rencontre en visioconférence avec les élus locaux.

Sur le terrain, la situation s’aggrave avec le décès d’un deuxième gendarme jeudi matin, victime d’un « tir accidentel » lors d’une mission de sécurisation. Le bilan total depuis le début des émeutes lundi s’élève à cinq morts : trois jeunes Calédoniens et deux gendarmes. Le président de la République a fermement condamné toutes les violences, promettant une réponse implacable.

Pour rétablir l’ordre, l’armée sécurise les ports et les aéroports, le réseau social TikTok est interdit et le couvre-feu maintenu. Gérald Darmanin a annoncé la mise en résidence surveillée de dix leaders de la Cellule de coordination des actions sur le terrain (CCAT), les qualifiant de « mafieux ». Il a également accusé l’Azerbaïdjan d’ingérence et pointé du doigt des accords entre certains indépendantistes calédoniens et ce pays pro-russe.

La situation reste tendue, comme souligné par Gabriel Attal devant les députés. Le responsable indépendantiste de la CCAT a condamné les « débordements » et appelé au calme.

Dans ce contexte, plusieurs questions se posent : pourquoi la révision constitutionnelle sur le corps électoral divise-t-elle l’archipel ? Quels enjeux sous-tendent ce projet de réforme ? Qui est la CCAT, ciblée par Gérald Darmanin ? Pourquoi l’influence de la Chine, de l’Azerbaïdjan et de la Russie est-elle mentionnée dans ces émeutes ? Enfin, comment sortir de cette crise ? Trois anciens Premiers ministres – Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls et Édouard Philippe – appellent Matignon à reprendre le dossier, prônant un retour au dialogue et une approche politique plus globale et interministérielle.



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce jeudi 16 mai 2024 à 17h40 sur France 5.