Ici tout commence spoiler : Maya sous le choc, Malik lui confie que... (vidéo épisode du 21 mai)

Ici tout commence spoiler – C’est une surprenant coup de coeur que va avoir Malik dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, à la Coupe de France, alors qu’ils sont pourtant entrain de se chamailler, Malik va avoir envie d’embrasser… Maya !











Ces deux là sont comme chien et chat. Malik a pris toutes les sachets de pistoles de cacao, Maya vient lui demander un paquet. Malik la prend de haut et lui rappelle qu’il a été le plus rapide… Il lui propose de lui en donner un si elle lui demande gentiment… Maya s’exécute et lui prend u paquet au passage ! Malik la course et finit par la rattraper.

Quand Maya dit à Malik qu’elle pense qu’il est juste lâche car il a abandonné Kelly, Malik fait une surprenante révélation… Il a envie de l’embrasser ! Maya en reste sans voix !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 929 du 21 mai 2024, Malik attiré par Maya

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

