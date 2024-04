« J’adore ce que vous faites » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 2 (28 avril 2024)

Publicité





« J’adore ce que vous faites », c’est le film inédit qui vous attend ce dimanche soir sur France 2. Un film signé Philippe Guillard avec Gérard Lanvin et Artus dans les rôles principaux.





A découvrir ce soir dès 21h10 sur France 2 ou en streaming vidéo depuis tous vos appareils connectés via la fonction direct de France TV.







Publicité





« J’adore ce que vous faites » : l’histoire

Gérard Lanvin ressent un certain ennui : il attend depuis un certain temps un projet qui l’enthousiasme vraiment, et il en parle à son agent, Alex Granget. Heureusement, cette dernière a une excellente nouvelle : une opportunité de participer à une grande production américaine se présente, où il partagerait l’affiche avec George Clooney et Jessica Chastain, le tout tourné dans le sud de la France. Plein d’enthousiasme, l’acteur saute dans le train pour s’y rendre. Cependant, une fois sur place, tout déraille lorsqu’il fait la connaissance de Momo, le nettoyeur de sa piscine, qui se révèle être un admirateur excessivement intrusif.



Publicité





La bande-annonce

Mieux que des mots, des images. Voici la bande-annonce de votre film…