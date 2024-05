20h30 le samedi du 11 mai 2024 : Escapade à Malmö ce soir avant l’Eurovision

Publicité





« 20h30 le samedi » du 11 mai 2024 : spéciale Eurovision – Exceptionnellement ce samedi soir sur France 2, pas de « 20h30 le samedi » avec Laurent Delahousse. A la place, c’est une spéciale Eurovision avec Stéphane Bern qui vous propose une « Escapade à Malmö ».





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le samedi » du 11 mai 2024 : Escapade à Malmö

Suivez Stéphane Bern pour une escapade dans la ville de Malmö, située au sud de la Suède, qui accueille cette année la 68e édition du Concours Eurovision de la chanson.



À Malmö, comme partout en Suède, l’Eurovision est une institution populaire, depuis que le pays a remporté sa première victoire il y a cinquante ans avec ABBA et leur tube mondial « Waterloo ». Avec sept victoires au total, le pays est en tête des grands gagnants de l’Eurovision, à égalité avec l’Irlande. Cependant, Malmö offre bien plus que le spectacle de l’Eurovision ! Moins célèbre que la capitale Stockholm, cette ancienne ville portuaire regorge d’histoire et incarne un véritable art de vivre scandinave.

Explorez la charmante vieille ville, avec ses façades colorées et ses monuments impressionnants comme l’église majestueuse de Sankt-Petri ou le château emblématique en briques rouges. Découvrez le premier écoquartier au monde, créé à partir de la réhabilitation des anciens docks de la ville. Après une pause rafraîchissante à Ribersborg, où vous pourrez profiter des bains froids traditionnels dans la mer Baltique, initiez-vous à la fabrication du kanelbullar, une viennoiserie locale star, en apprenant sa recette dans l’une des meilleures pâtisseries de la ville. Et n’oubliez pas le remarquable pont de l’Öresund, une prouesse technologique reliant Malmö à Copenhague au Danemark en quelques minutes seulement.

Avant d’assister à la soirée-événement de l’Eurovision animée par Stéphane Bern et Laurence Boccolini, découvrez les 10 incontournables à ne pas manquer lors de votre escapade à Malmö.