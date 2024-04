« Les animaux fantastiques : Les secrets de Dumbledore » : le film ce soir sur TF1 (28 avril 2024)

Publicité





« Les animaux fantastiques : Les secrets de Dumbledore », c’est le film inédit qui vous attend ce dimanche 28 avril 2024 sur TF1. Il s’agit du troisième volet de la série « Les Animaux fantastiques » et du onzième film de la franchise du monde des sorciers de J. K. Rowling.





A voir ou revoir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming via la fonction direct de MYTF1.







Publicité





« Les animaux fantastiques : Les secrets de Dumbledore » : histoire, résumé

Le professeur Albus Dumbledore, conscient que le redoutable mage noir Gellert Grindelwald aspire à dominer le monde sorcier, comprend qu’il ne peut contrer ses actions seul. Il en appelle donc au magizoologiste Norbert Dragonneau afin qu’il rassemble une équipe hétéroclite composée de sorciers, de sorcières et même d’un boulanger moldu, pour une mission périlleuse. Leur objectif sera de confronter une variété d’animaux, anciens et nouveaux, ainsi que les partisans toujours plus nombreux de Grindelwald. Mais dans ce combat où les enjeux sont extrêmement élevés, Dumbledore pourra-t-il continuer à agir dans l’ombre indéfiniment ?

Casting

Avec : Mads Mikkelsen (Gellert Grindelwald), Jude Law (Albus Dumbledore), Ezra Miller (Credence Barebone), Eddie Redmayne (Newt Scamander), Katherine Waterston (Tina Goldstein)



Publicité





VIDÉO bande-annonce