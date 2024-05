The Voice du 11 mai 2024 : quels talents vont en demi-finale ? Qui sont les éliminés ? (résumé + replay super cross-battles)

Publicité





The Voice du 11 mai 2024, résumé et replay des super cross-battles – C’est parti pour la 12ème soirée de la saison 2024 de « The Voice, la plus belle voix ». Zazie, Bigflo & Oli, Mika et Vianney font face aux super cross-battles en compagnie de Jenifer, super coach le temps d’une soirée.





Ce soir, Jenifer vote et compte pour 10% du total.







Publicité





Pour la première super cross-battle, Mika choisit d’affronter Zazie ! Dans la team Mika, Gabriel Lobao chante « SOS d’un terrien en détresse » tandis que chez Zazie, Hamid reprend « Tourner la tête » d’Amel Bent. Jenifer a préféré Gabriel et le public est d’accord, il est sauvé avec 67% des votes !

Pour la seconde super cross-battle, Vianney a la main. Il envoie Marco Léna qui chante « L’envie d’aimer », face à la team Bigflo & Oli. Ils envoient Iris sur « La quête » de Jacques Brel. Jennifer a préféré Iris ! Avec les votes du public, Iris remporte la victoire avec 64,7% des votes !



Publicité





Bigflo & Oli ont ensuite la main. Ils envoient Ugo Cicoletta sur « Derrière le brouillard » de Grand Corps Malade et Louane, face à la team Vianney et Baptiste sur « Amsterdam » de Jacques Brel. Jenifer choisit Baptiste ! Avec les votes du public, c’est Baptiste se qualifie avec 81,7% !

Mika décide d’affronter Vianney ! Mika envoie Flora qui chante « All by myself » d’Eric Carmen face à Odem sur « Les murs porteurs » de Florent Pagny. Jenifer a préféré Odem. Et avec les votes du public, c’est Odem qui passe avec 55,5% ! Le public avait donc choisit Flora mais Jenifer a fait la différence avec ses 10%.

Zazie prend la main avec Alphonse qui chante « Le fils à papa » de Vianney. En face, Mika envoie Oléma sur « L’hymne à l’amour » d’Edith Piaf. Jenifer a préféré Alphonse. Avec les votes du public, ça donne 58,7% ! C’est donc encore Jenifer avec ses 10% qui fait pencher la balance et qualifie Alphonse.

Mika prend la main et envoie Mia face à Lize, dernier talent de la team Zazie. Mia reprend « Dirty Diana » de Michael Jackson face à Lize qui chante « Je t’aime » de Lara Fabian. Jenifer a voté pour Lize. Avec le public, c’est Lize qui est qualifiée avec 56% des votes ! Encore une fois, c’est Jenifer et ses 10% qui ont fait la différence.

Bigflo & Oli envoient Manuela face à Mika et son dernier talent, Clément. Manuela chante « Secret » de Louane, Clément interprète « With or Without You » de U2. Jenifer a voté pour Clément. Et avec les votes du public, ça donne 57,5% pour Clément, qui va en demi-finale.

Dernier affrontement de la soirée, Adnaé de la team Bigflo & Oli affronte Maëva de la team Vianney. Adnaé chante « Mon amour » de Slimane tandis que Maëva reprend « Shallow » de Bradley Cooper et Lady Gaga. Jenifer vote pour Adnaé, et avec les votes du public c’est Adnaé qui passe avec 54,3% grâce à Jenifer.

The Voice du 11 mai 2024, le replay

Cette soirée de la saison 2024 de The Voice est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce 12ème prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur MYTF1 en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le samedi 18 mai 2024 pour suivre la demi-finale !