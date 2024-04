Koh-Lanta : qui a été éliminé lors de l’épisode 7 ? (résumé + replay 2 avril 2024)

Publicité





Koh-Lanta, les chasseurs d’immunité, épisode 7 du mardi 2 avril 2024 – C’est parti pour l’épisode 7 de « Koh-Lanta, les chasseurs d’immunité ». Après l’élimination de Sarah, ça devient compliqué pour les jaunes.





Chez les rouges, Cécile révèle son avantage à Mégane. Elle a découvert un collier pour le prochain conseil.







Publicité





Chez les jaunes, Amri cherche et trouve un collier d’immunité ! Un collier qui le protégera lui et un aventurier de son choix.

Le lendemain, place au jeu de confort. Il s’agit d’un classique de Koh-Lanta : les koalas ! Denis leur présente la récompense : un panier qu’ils vont pouvoir remplir de fruits et légumes ! A la fin, il ne reste plus que Sébastien chez les jaunes et Ricky chez les rouges. Et c’est finalement Sébastien qui offre la victoire aux jaunes !



Publicité





Les jaunes reviennent avec un panier rempli de fruits et légumes, du pur bonheur ! Pommes de terre, bananes, ananas, de quoi réjouir les aventuriers.

Place à l’épreuve d’immunité. Une épreuve collective où tout le monde doit être soudé ! Et Léa offre la victoire aux jaunes ! Pauline réussit au passage à récupérer discrètement son collier d’immunité. Les jaunes repartent avec le totem synonyme d’immunité alors que les rouges vont devoir affronter le conseil.

De retour sur son camps, Pauline ouvre le texte liée à son collier pour découvrir son pouvoir : ce collier la protègera elle ou l’aventurier de son choix, il peut être joué jusqu’au conseil de la réunification.

Le conseil rouge, et l’aventurier éliminé est…

C’est l’heure du conseil des rouges. Place aux votes. Cécile sort un collier d’immunité. Mais c’est finalement Maxime qui est éliminé.

Si vous avez manqué l’épisode 7 ce 2 avril 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 9 avril, pour suivre l’épisode 8 de « Koh-Lanta, les chasseurs d’immunité ». Il s’agira de la réunification !