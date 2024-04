La meilleure boulangerie de France du 1er avril : direction les Hauts-de-France, qui remportera le duel ce soir ?

Publicité





La meilleure boulangerie de France du 1er avril 2024 – Une nouvelle semaine débute et aujourd’hui, Michel Sarran, Noëmie Honiat et Bruno Cormerais partent en direction des Hauts-de-France ce soir dans la saison 11 inédite de « La meilleure boulangerie de France ». Qui remportera le duel ce soir ?





La meilleure boulangerie de France du 1er avril 2024 : récap de la semaine et programme du jour

Pour cette 13ème semaine de la saison, le jury se rend dans les Hauts-de-France.

🔵 Lundi, Noëmie Honiat et Bruno Cormerais partent à la rencontre de deux nouveaux artisans boulangers dans les Hauts-de-France. Parmi eux, une boulangerie qui vend tous les jours des viennoiseries XXL ! Noémie est épatée face à un énorme croissant et une énorme chocolatine ! Qui remportera le duel ce soir et accèdera à la délibération finale ?



"Un gros bébé pour moi" 😮🥐

Ces boulangers vendent tous les jours des viennoiseries XXL ! #LMBF, semaine dans la région Hauts-de-France, du lundi au vendredi à 18:30 pic.twitter.com/6gNJKJRM4K — M6 (@M6) April 1, 2024

En fin de semaine, le jury sacrera le meilleur boulanger qui aura le privilège de représenter les Hauts-de-France pour peut être remporter cette saison de La meilleure boulangerie de France !

Rappel de la présentation de la nouvelle saison

Pour cette onzième saison, Bruno Cormerais et Noëmie Honiat sont rejoints par le chef étoilé Michel Sarran pour une quête passionnante de la meilleure boulangerie de France. Ensemble, ils seront émerveillés par la créativité des artisans-boulangers, exigeant des produits aussi alléchants que délicieux. Quelle boulangerie se distinguera et décrochera le prestigieux titre de Meilleure Boulangerie de France ?