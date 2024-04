C à vous du 1er avril 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 1er avril 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Comment réconcilier les Français avec la politique ? L’analyse de Pascal Perrineau, politologue, auteur du livre « Le Goût de la politique. Un observateur passionné de la Vème République »

🔵 📌 Émile : la découverte de ses ossements relance l’enquête. On en parle avec Valentine Arama, journaliste Justice/Société au Point



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Arnaud Viel, chef du restaurant « La renaissance » à Argentan (Orne)

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Claire Borotra pour la série « Face à face » saison 2, diffusée à partir de demain à 21h10 sur France 3

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Jules Bouyer, plongeur qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris 2024; et Mathieu Kassovitz et Antoine Robin pour le documentaire « Cannabis – Une enquête de Mathieu Kassovitz et Antoine Robin », demain à 21h05 sur France 5

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 1er avril 2024 à 19h sur France 5.