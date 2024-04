« La saison des mariages » : votre téléfilm ce 17 avril sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« La saison des mariages » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 17 avril 2024





A suivre dès 14h15, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« La saison des mariages » : l’histoire, le casting

Trish, jeune assistante de direction dans un magazine lifestyle, nourrit le rêve de devenir journaliste. Elle parvient à persuader sa directrice de lui accorder une chance en lui permettant d’écrire une chronique, sous la condition qu’elle aborde le thème de la saison des mariages. En effet, Trish se retrouve confrontée à l’organisation de trois mariages consécutifs pour ses amis proches, auxquels elle participe en tant que demoiselle d’honneur. Fatiguée des questions sur son cavalier, elle décide d’accompagner le frère de son meilleur ami à ces trois cérémonies. Ce dernier se révèle être un allié précieux dans cette période effrénée de festivités, apportant soutien et réconfort à Trish.

Avec : Casey Deidrick (Ryan), Stephanie Bennett (Trish), Luisa d’Oliveira (Michelle), Francesca Bianchi (Laurel)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Que le meilleur mariage gagne ! ».

« Que le meilleur mariage gagne ! » : l’histoire et le casting

Depuis quatorze ans, Tiffany et Amber sont en guerre ouverte, rivalisant dans tous les aspects de leur vie. Mais lorsque leur rivalité professionnelle commence à contaminer leurs relations personnelles et amoureuses, les frontières entre leur vie privée et leur carrière deviennent floues.

Avec : Alys Crocker (Tiffany Miller), Julie Nolke (Amber Cliford), Cody Ray Thompson (Nick Forsyth), Tyra Sweet (Emily), Dorly Jean-Louis (Julia)