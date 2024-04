Ça commence aujourd’hui du 17 avril 2024 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 17 avril 2024, le sommaire – Ce mercredi après-midi et comme tous les jours sur France 2, Faustine Bollaert est de retour pour un nouveau numéro du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Et aujourd’hui, l’émission est une rediffusion et elle a pour thème « Antidouleurs : du premier comprimé pour être soulagé à la spirale de l’addiction ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 17 avril 2024, « Antidouleurs : du premier comprimé pour être soulagé à la spirale de l’addiction »

Faustine et ses invités vont explorer ensemble un sujet préoccupant : la crise des opioïdes et la dépendance aux antidouleurs. Ce fléau suscite des inquiétudes quant à sa possible propagation de l’autre côté de l’Atlantique, alors que la consommation de ces médicaments est en augmentation en France. Elodie, qui souffre de la maladie de Crohn, s’est vue prescrire des antidouleurs après une intervention chirurgicale, marquant ainsi le début d’un parcours difficile.

Faustine abordera cette explosion de la surconsommation d’antidouleurs et ses implications en termes d’addiction avec ses invités cet après-midi dans l’émission « Ça commence aujourd’hui » sur France 2.

Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 17 avril 2024



Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

