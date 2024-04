Ici tout commence du 30 avril : Teyssier anéanti... (résumé + vidéo épisode 915 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 30 avril 2024, résumé et vidéo extrait épisode 915 – Teyssier est anéanti ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Avec l’incendie du Bleupré, c’est son rêve qui s’est effondré et il craint les conséquences…

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Publicité





Ici tout commence du 30 avril 2024 – résumé de l’épisode 915

Le Bleupré a brulé entièrement. Teyssier est effondré quand Constance revient à la maison pour le soutenir. Il lui explique que son rêve est anéanti, mais Constance lui assure que les assurances vont rembourser et il pourra reconstruire. Mais la pression des soeurs Armand inquiète Emmanuel… Il reçoit un message d’Antoine qui veut faire le point.

Après une soirée mouvementée, Billie écrase les derniers espoirs de Tom. Et pour cause, elle a passé la nuit avec un autre ! A L’institut, l’amour de Carla et Bérénice est menacé… Il y a de l’eau dans le gaz !

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : un gros revers pour Teyssier, il apprend que… (vidéo épisode du 2 mai)



Publicité





Ici tout commence du 30 avril 2024 – extrait vidéo

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de myTF1