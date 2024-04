Danse avec les Star, Anthony Colette réagit au conflit avec Inès Reg : « cela a été extrêmement choquant »

Publicité





Décidément, même après la fin de la saison de a href= »https://www.stars-actu.fr/tag/dals/ » rel= »noopener » target= »_blank »> »Danse avec les Stars », qui s’est achevée avec la finale remportée par Natasha St-Pier et Anthony Colette vendredi dernier, le conflit qui a opposé la chanteuse à Inès Reg continue de faire parler.





Alors qu’Inès Reg s’est exprimée hier soir dans Quotidien pendant que Natasha St-Pier était dans « Touche pas à mon poste », Anthony Colette a pris la parole dans une interview pour Télé Loisirs.







Publicité





« Ça a eu un énorme impact. Je n’ai jamais vécu ce qu’il s’est passé, je n’ai jamais eu de problème dans toutes les émissions auxquelles j’ai participé. Cela a été extrêmement choquant pour moi. Ça a été très difficile à gérer mais avec Natasha, on en ressort grandis » a déclaré le danseur et partenaire de Natasha.

Et sur Inès Reg, il affirme : « Il n’y a pas eu d’avant et il n’y aura pas d’après. On ne se connaît pas, on ne s’est jamais parlé et on ne se parlera pas »



Publicité





De son côté, Natasha St-Pier affirme qu’il n’y a plus aucune communication avec Inès : « Cette mésaventure a forcément eu un impact sur mon expérience. Fort heureusement, j’ai croisé énormément de gens tellement lumineux que je suis restée debout. Aujourd’hui, les rapports sont inexistants. On ne se connaissait pas avant, on ne se connaîtra pas après et c’est bien comme ça. On est vraiment dans un état de réelle neutralité« .