Plus Belle La Vie du 30 avril 2024 : Aya confronte Kilian (résumé + extrait vidéo épisode 82 en avance)

Plus belle la vie du 30 avril 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 82 de PBLV – Alors que la police soupçonne Kilian, Aya va paniquer cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et pour cause, elle retrouve le couteau !

Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 30 avril 2024 – résumé de l’épisode 82

Aya et Kilian se retrouvent sur la plage, elle lui explique avoir jeté le couteau retrouvé plein de sang sous un meuble… Elle confronte Kilian, qui lui assure que ce n’est pas lui qui l’a placé là. Il regrette qu’elle l’ait jeté. Au Mistral, Djawad exprime à Thomas son souhait d’éloigner Aya de Marseille pour la protéger des suspicions pesant sur Kilian.

Pendant ce temps là, Ariane et Morgane fouillent la chambre d’hôtel de Betty. Elles découvrent une marque de coup de poing dans la porte… Ariane interroge ensuite Jules, qui lui dit que Kilian est en couple avec Aya. Les investigations de la police révèlent des incohérences dans les déclarations de Kilian, alimentant les soupçons sur sa culpabilité dans la mort de Betty. Kilian réagit avec agressivité après l’appel de la police qui le convoque. Il s’emporte contre Barbara et casse un verre.

Au cabinet médical, Jennifer est préoccupée par ses pensées pour Samuel, mais ses erreurs avec les dossiers attirent l’attention de Léa, qui finit par découvrir la vérité sur la relation entre Jennifer et Samuel. Léa lui offre des conseils…



Blanche et Luna se préparent à présenter leur projet à la mairie, mais Blanche est troublée par un sentiment de familiarité envers Vanessa. Blanche finit par éplucher d’anciennes photos de classe, elle découvre que Vanessa était dans sa classe et qu’elle l’a harcelée au collège…

VIDÉO Plus belle la vie du 30 avril 2024 – extrait vidéo

