Les 12 coups de midi du 23 avril : Emilien bientôt éliminé ? Qui est sur l’étoile mystérieuse ?

Les 12 coups de midi du 23 avril 2024, 211ème victoire d’Emilien – Emilien a signé une 211ème victoire ce mardi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Rechmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ».

Et aujourd’hui, Emilien a fait fort avec un Coup de Maître à 10.000 euros.











Les 12 coups de midi du 23 avril 2024, un seul indice sur l’étoile mystérieuse

Sa cagnotte personnelle arrive ainsi au total de 921.244 euros de gains et cadeaux. Du côté de la nouvelle étoile mystérieuse, on a toujours pour seul indice l’image de fond avec des rideaux blancs. Emilien a proposé, sans grande conviction, le nom de Jim Carrey. Mais c’est raté ! Et à ce stade, impossible de savoir qui peut se cacher sur cette étoile.

Vous vous demandez si Emilien sera bientôt éliminé ? Sachez que la réponse est toujours non ! Le Maître de Midi n’a toujours pas été éliminé sur les tournages.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 23 avril

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+



