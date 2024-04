Ça commence aujourd’hui du 23 avril 2024 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 23 avril 2024, le sommaire – Ce mardi et comme tous les après-midis sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Et aujourd’hui, l’émission a pour thème « A l’âge des flirts et des sorties, elles sont devenues mamans ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2







Ça commence aujourd’hui du 23 avril 2024, « A l’âge des flirts et des sorties, elles sont devenues mamans »

À l’âge de 19 ans, Léa attend un enfant, fruit d’une décision mûrement réfléchie partagée avec son partenaire. Pour elle, la maternité représente l’accomplissement d’un rêve de longue date. Comment jonglent-ils entre leur jeunesse et les responsabilités de parents ?

Des expériences à partager vous attendent cet après-midi dans l’émission « Ça commence aujourd’hui » sur France 2.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 23 avril 2024

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

