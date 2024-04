Secret Story : découvrez le tout premier secret de la saison ! (VIDÉO)

Publicité





A quelques heures du lancement de Secret Story saison 2024, la chasse au premier secret vient de s’achever. TF1 a dévoilé le tout premier secret de la saison, suite aux indices mis en ligne ces derniers jours !





Quel est ce secret ? On vous dit tout !







Le secret de ce candidat ou cette candidate est : « Je suis athlète aux prochains Jeux ».

Il s’agit donc d’un athlète qui participera aux Jeux Olympiques de Paris l’été prochain. Un secret surprenant puisqu’on imagine qu’à quelques mois des jeux, les athlètes doivent s’entrainer quotidiennement !



Récap des indices qui menaient à ce secret :

– vendredi, on a pu voir des traces de pas et quelqu’un d’essoufflé, visiblement entrain de courir, avec un bruit de chargement d’une arme. Un indice qui pour beaucoup faisait penser à une cavale.

– samedi, il s’agissait du son d’un sifflet

– dimanche, on avait l’arc de triomphe à Paris et un bruit d’explosion

Beaucoup pensaient avec ces indices qu’il s’agissait de quelqu’un qui aurait échappé à une attaque terroriste. Raté donc !

Pour le reste de la liste des secrets, c’est ce soir à partir de 23h30 sur TF1 avec le prime de lancement de Secret Story.

VIDÉO Secret Story le premier secret dévoilé

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.