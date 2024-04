Les bracelets rouges du 22 avril 2024 : vos épisodes inédits ce soir sur TF1

Publicité





Les bracelets rouges du 22 avril 2024 – Ce soir à la télé, TF1 poursuit la diffusion de la saison 5 et dernière saison inédite de la série « Les bracelets rouges ». Au programme, deux nouveaux épisodes.





A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.







Publicité





Les bracelets rouges du 22 avril 2024 : vos épisodes inédits ce soir

Episode 3 : Quand Nathan fait une crise de narcolepsie au sous-sol, c’est une course contre la montre pour le retrouver qui commence. Prudence apprend que son père a accepté de l’opérer et s’accroche à cet espoir. Emma vit des retrouvailles intenses avec Benji, ce qui la coupe de plus en plus du vrai monde. Quant à César, l’amitié des bracelets sera-t-elle suffisante pour lui faire dépasser son blocage ?

Episode 4 : Les bracelets jouent les cupidons et cela pourrait bien faire avancer la romance entre César et Zoé. Cette dernière réintègre la fine équipe d’une façon inattendue et Prudence voit enfin son chemin s’éclairer un peu… Plus que jamais, nos héros vont avoir besoin les uns des autres.



Publicité





Rappel de la présentation de la saison 5

Après le décès de Benji, les Bracelets Rouges se retrouvent un mois plus tard à l’Hôpital Léonard de Vinci. Gabriel, une fois rétabli, a quitté l’établissement pour explorer de nouveaux horizons. Pendant ce temps, Zoé a entamé ses études à l’Université d’Oxford, prétendant s’amuser avec ses nouveaux amis lors de ses appels avec César, du moins en apparence.

Emma, de retour à l’hôpital en raison d’un hématome à l’estomac causé par ses anticoagulants, doit rester sous observation pendant quelques semaines. Son retour ravive douloureusement des souvenirs passés, et elle doit partager sa chambre avec Prudence, une jeune rebelle intrépide.

Prudence est admise aux Urgences d’Arcachon après une chute dramatique depuis le toit de son lycée. Medhi Kamissoko, un kinésithérapeute bien connu, est chargé de sa rééducation.

Encouragé par Zoé, César a finalement accepté un traitement expérimental qui semble porter ses fruits. Il partage dorénavant sa chambre avec Nathan, qui attend toujours que la radiothérapie agisse avant de pouvoir subir une opération pour sa tumeur au cerveau. Cependant, de nouveaux symptômes apparaissent progressivement chez lui.

Face à leurs souvenirs et plus unis que jamais, les Bracelets Rouges doivent se réinventer. L’arrivée de Prudence dans leur vie leur donne la force de surmonter ces épreuves.

Avec : Kali Boisson (Emma), Esther Blanc (Zoé), Noah Déric (Nathan), Maxime Pipet (César), Chaili Souffir (Prudence), Léo Lorléac’h (Benji), Michaël Gregorio (Darius), Blandine Bellavoir (Joyce), Lionel Abelanski (Catalan), Guilaine Londez (Riffier), Stéphane Debac (Andra), Emilie Gavois-Kahn (Estelle), Vincent Deniard (Victor), Diouc Koma (Lucien), Juliette Lamboley (Valentine), Omar Mebrouk (Dylan), Azize Diabaté (Medhi), Yannig Samot (Karim), Nadège Beausson-Diagne (Laurence)

Avec la participation de : Frédéric Diefenthal (Paul Chabrier), Annelise Hesme (Lucie Chabrier)