« Les rencontres du Papotin » avec Philippe Etchebest ce soir sur France 2 (6 avril)

« Les rencontres du Papotin » du 6 avril 2024 – Nouveau numéro inédit des « Rencontres du Papotin » ce samedi soir sur France 2. Pour cette seconde émission de l’année, retrouvez les journalistes atypiques des Rencontres du Papotin pour une interview sans filtre du chef Philippe Etchebest.





A suivre dès 20h30 sur France 2 mais aussi sur france.tv







« Les rencontres du Papotin » du 6 avril 2024 : Philippe Etchebest face à la rédaction du Papotin

Pour ce nouveau numéro, les membres de la rédaction du Papotin ont eu l’occasion de s’entretenir avec le renommé chef étoilé Philippe Etchebest. Il a obtenu sa première étoile au Guide Michelin en 2001 et a remporté le prestigieux concours du Meilleur Ouvrier de France dans la catégorie des métiers de bouche en 2000. Cependant, c’est principalement grâce à son rôle dans l’émission populaire « Cauchemar en cuisine » que le grand public le reconnaît. Au cours de cette entrevue inédite des Rencontres du Papotin, il a partagé son parcours professionnel, sa passion pour la gastronomie et a même reçu une leçon de maîtrise de soi de la part des journalistes. Cette rencontre a été à la fois franche, joyeuse et inhabituelle !

VIDÉO bande-annonce



Les rencontres du Papotin, rappel du principe

Ce magazine d’entretiens atypiques, conçu par Éric Toledano et Olivier Nakache et réalisé par Henri Poulain, reflète l’esprit du journal Le Papotin. La rédaction de ce dernier, composée de 40 à 50 jeunes journalistes non professionnels présentant des troubles du spectre autistique, est à l’origine de ce projet. Chaque épisode, animé par Julien Bancilhon, met en lumière une personnalité singulière, offrant une interview sans filtre et sans la présence d’un animateur vedette. Les règles de cette rencontre sont simples : « Au Papotin, tout peut être dit, mais surtout, tout peut arriver ! »

Les rencontres du Papotin, un rendez-vous à retrouver régulièrement sur France 2, le samedi à 20h30.