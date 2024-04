Demain nous appartient spoilers : Simon dans un état grave, des dénonciations, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 8 au 12 avril 2024)

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 8 au 12 avril avril 2024 – Déjà curieux de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Demain nous appartient » ? En effet, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par l’agression dont a été victime Simon Leclerc lors de la fête chez Maud.







En effet, Simon a été poussé du haut du balcon et il est hospitalisé, entre la vie et la mort. Pendant ce temps là, la police cherche à comprendre et trouver le coupable. Camille se dénonce à la surprise générale, elle explique avoir eu une dispute avec Simon, qui voulait la quitter. Mais Maud se dénonce à son tour, elle s’est violemment disputée avec Simon et même si elle avait bu, elle est convaincue que c’est elle qui l’a poussé…

Pendant ce temps là, Jessica est totalement in love de Charles. Et Georges essaie de ne pas perdre Mélody après le lapin qu’il lui a posé… Quant à Bruno, il fait une jolie rencontre. Et Nathan apprend une grande et belle nouvelle : Valentine reste à Sète !



De son côté, Dorian se prépare à fuir Sète…

Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 8 au 12 avril 2024

Lundi 8 avril 2024 (épisode 1660) : Entre mensonge et révélation, l’enquête prend une nouvelle tournure. Au Spoon, la malédiction des tableaux d’Adèle a encore frappé. Chez Gabriel, le repas de Pâques tourne au vinaigre.

Mardi 9 avril 2024 (épisode 1661) : Panique chez les Perraud : une reconstitution fait basculer l’enquête. A la piscine, Mélody a un invité surprise. Bruno prend une grande décision.

Mercredi 10 avril 2024 (épisode 1662) : Chassé-croisé au commissariat pour la famille Perraud. Entre le cœur et la raison, Jessica est dans une délicate situation. A la plage, Bruno fait une drôle de rencontre.

Jeudi 11 avril 2024 (épisode 1663) : Stupeur au commissariat : un nouveau suspect est désigné. Chez les Moreno, Violette apprend une surprenante nouvelle. De son côté, Bart joue avec le feu.

Vendredi 12 avril 2024 (épisode 1664) : Coup de théâtre : Dorian tire sa révérence. Entre passion et invitation, la journée de Georges est chamboulée. Pour Jessica, le cœur a ses raisons que la raison ignore.

