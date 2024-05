Ici tout commence spoiler : la nouvelle vie d'Emmanuel, qui décide de... (vidéo épisode du 8 mai)

Publicité





Ici tout commence spoiler – C’est une nouvelle vie qui attend Emmanuel maintenant qu’il a été écarté de l’institut dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, on retrouve Emmanuel en peignoir allongé aux côtés de Constance au bord de la piscine… Une sorte de monde parallèle, on ne le reconnait plus !





Mais très vite, Constance comprend que son mari s’ennuie ferme…







Emmanuel tourne en rond et n’a qu’une idée en tête : la Coupe de France de cuisine et l’éviction de Kelly et sa brigade ! Il repense à l’idée de Kelly et Salomé, il a leur destin entre les mains puisqu’en tant qu’ancien gagnant, il peut les emmener et les coacher…

Constance va-t-elle donner son feu vert à Emmanuel ? La décision de Teyssier semble être prise…



Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 921 du 8 mai 2024, Teyssier en plein dilemme

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

