Manu dans le 6/10 : Manu accusé de harcèlement moral, Isabelle, Valou, Aude et Paulette ont saisi les Prud’hommes !

Une enquête publiée par Libération sur la matinale d’NRJ, « Manu dans le 6/10 », entache sérieusement l’image de Manu Levy, qui est le roi de la matinale de la station depuis 12 ans. Selon le journal, Manu serait accusé de harcèlement moral par de nombreux collaborateurs et les départs successifs de Valentin Chevalier, Isabelle Giami et Aude Fraineau l’an dernier ne seraient pas un hasard.





Libération affirme que les trois anciens animateurs, ainsi que Pauline Bordja, la compagne de Valou et elle aussi ancienne animatrice de la matinale, auraient saisi le conseil des Prud’hommes.







Isabelle, aujourd’hui co-animatrice sur M Radio, parle d’un dénigrement permanent de la part de Manu : « Ce qui est dur, c’est que c’est insidieux. C’est un dénigrement permanent, une petite goutte de poison chaque jour« .

« Il me disait souvent’tu fais conne à l’antenne’, et ça infuse, lentement » ajoute-elle.



Arthur, un ancien collaborateur, confirme : « J’ai vu plusieurs fois les gens, et surtout les femmes, sortir en pleurs du studio, confirme Arthur, collaborateur de la matinale pendant cinq ans. Ça n’arrêtait pas Manu, il continuait de les enfoncer »

Pierre Vignal, l’avocat des quatre animateurs devant les prud’hommes dénonce « des conditions de travail extrêmes où vous êtes à sa disposition et à son service, des agissements répétés qui ont pour effet d’altérer la santé mentale et physique« .

« Ils ne partent pas parce que l’herbe est plus verte ailleurs mais car ce n’est plus tenable. Ils craquent en même temps et pour les mêmes raisons sans plan de sortie et alors que dans ce métier-là, les places sont chères » a-t-il déclaré.

De son côté, Manu nie ces accusations : « Je suis exigeant, précis, rigoureux, mais je n’ai jamais méprisé personne. Je peux faire des «vannes» en studio, mais jamais dans le but de me moquer«