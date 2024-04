Plus Belle La Vie du 2 avril 2024 : la fin du cauchemar pour Léa et Ulysse (résumé + extrait vidéo épisode 62 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 2 avril 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 62 de PBLV – Les choses vont mal tourner et un terrible drame va se produire aujourd’hui dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle ». Ulysse et Léa sont en danger de mort !

Un épisode inédit à découvrir dès 13h45 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 2 avril 2024 – résumé de l’épisode 62

Jean-Paul et Patrick arrivent sur le fort où sont retenus Ulysse et Léa. Jean-Paul découvre Ulysse inconscien alors que Léa reprend connaissance et pense même à souhaiter l’anniversaire de Jean-Paul.

Plus tard alors qu’elle récupère chez elle, Babeth révèle à Léa avoir trafiqué le dossier médical de Louise car elle a fait une erreur médicale. Vanessa informe Ulysse que l’hôpital va porter plainte contre Léa… Elle pourrait se faire radier de l’ordre des médecins !

Thomas se confie à Mehdi sur son incapacité à dire non à Gabriel. Gabriel écoute leur conversation à travers un mur avec un stéthoscope… Il se fait surprendre par Kilian !



Publicité





Jules est surpris en venant récupérer Yaël à la crèche. La directrice, prête à partir en fermant à clé, lui assure qu’il est déjà parti. Mais après vérification, il était resté seul à l’intérieur…

A LIRE AUSSI : Plus belle la vie spoilers : la vérité éclate, un retour, les résumés jusqu’au 19 avril 2024

VIDÉO Plus belle la vie du 2 avril 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.